le dimanche 19 septembre

Une journée du patrimoine pour la découverte du château médiéval de Roc’h Morvan, XIème siècle, récemment mis en valeur, et de l’église du XVIème siècle, avec son magifique jubée, son grand vitrail de la même époque et ses sablières sculptées. Cette journée est aussi l’occasion d’une randonnée qui vous fera découvrir le patrimoine naturel de La Roche Maurice, à 5 km de Landerneau. Découverte du patrimoine bâti et naturel de La Roche Maurice : château médiéval, église et bois historique du Pontois. Bourg de La Roche-Maurice 29800 La Roche-Maurice La Roche-Maurice Finistère

