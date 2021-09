Oignies Le 9-9bis Oignies, Pas-de-Calais Visites et Balades au 9-9bis Le 9-9bis Oignies Catégories d’évènement: Oignies

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Le 9-9bis

**De la cité De Clercq au 9-9bis** Visite commentée, Tout public Partons explorer les environs pour comprendre l’organisation et le fonctionnement d’un site minier. Samedi : à 11h et de 14h à 19h Dimanche : à 11h et de 14h à 17h30 (départ toutes les 30 minutes, durée : 45min) **Histoires de machines** Visite commentée, dès 10 ans Partez au coeur des bâtiments en compagnie de l’association ACCCUSTO SECI, anciens mineurs et passionnés. Samedi : de 14h30 à 17h30 Dimanche : à 14h30 à 17h30 (départ toutes les heures, durée : 60min) **La gaillette d’Henriette, épisode 1** Visite théâtralisée, tout public Venez retracer l’origine de la fosse 9 en compagnie d’Henriette De Clerq et de Louis-George Mulot. Samedi : 14h30 **La gaillette d’Henriette, épisode 2** Visite théâtralisée, tout public Du chateau à l’hotel de ville en passant par l’église, marchez dans les pas d’Henriette De Clerq afin de découvrir l’oeuvre de sa vie. Samedi : 16h30 **Marche nordique au pays des terrils** Balade santé et patrimoine, dès 12 ans Venez vous initier à la pratique et partez à l’assaut du terril 110, avec les entraîneurs de l’Etoile Oignies Athlétisme et une médiatrice du patrimoine. Samedi : 10h (durée : 2h15)

Sur inscription à l’accueil le jour même

À travers des visites, des balades, insolites ou thématiques, découvrez ou redécouvrez le 9-9bis !

