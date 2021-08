Saint-Étienne-de-Lisse Saint-Étienne-de-Lisse Gironde, Saint-Étienne-de-Lisse Visites et Ateliers du Château Rol Valentin Saint-Étienne-de-Lisse Saint-Étienne-de-Lisse Catégories d’évènement: Gironde

Saint-Étienne-de-Lisse

Visites et Ateliers du Château Rol Valentin Saint-Étienne-de-Lisse, 14 octobre 2021, Saint-Étienne-de-Lisse. Visites et Ateliers du Château Rol Valentin 2021-10-14 – 2021-10-17

Saint-Étienne-de-Lisse Gironde Saint-Étienne-de-Lisse EUR 10 40 Visite Découverte : 1h

Visite guidée du vignoble, du cuvier de vinification et d’élevage, suivie d’une dégustation de trois vins. Visite Gourmande : 1h30

Visite découverte avec un pique-nique gourmand composé d’une sélection de produits frais et locaux. Visite accords-mets/vins : 1h30

Visite découverte suivie d’une dégustation des vins de la propriété accompagnés d’amuse-bouches. Atelier Verres-Tigineux : 2h

Après une visite du domaine, un atelier ludique pour comprendre le rôle de la dimension et de la forme du verre dans la dégustation Atelier Assemblage : 2h

Plongez dans le quotidien du vigneron avec un atelier ludique pour créer votre propre cuvée : dégustation à la barrique des vins en cours d’élevage et assemblez votre propre cuvée du Château Rol Valentin Atelier jeux ludiques, gratuit, en libre accès, à disposition des plus jeunes sur la biodiversité et le vin. Visite Découverte : 1h

