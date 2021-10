VISITES ET ANIMATIONS POUR LES ENFANTS AU MUSÉE DES 24 HEURES DU MANS Le Mans, 27 octobre 2021, Le Mans.

VISITES ET ANIMATIONS POUR LES ENFANTS AU MUSÉE DES 24 HEURES DU MANS Musée des 24 Heures du Mans 9, Place Luigi Chinetti Le Mans

2021-10-27 – 2021-10-27 Musée des 24 Heures du Mans 9, Place Luigi Chinetti

Le Mans Sarthe Le Mans

EUR 6 8 Animations enfants au Musée des 24 Heures

Mercredi 27 octobre au Musée des 24 Heures du Mans de 10h30 à 14h30, le musée propose des animations pour les enfants de 4 à 15 ans. Sur réservation au 02.43.40.21.98 ou par email à heritage@lemans.org

A propos du Musée :

Le Musée présente 140 véhicules de collection avec des espaces thématisés retraçant l’histoire des grandes marques telles que Porsche, Ferrari, Bugatti. Vous trouverez des confrontations entre des véhicules anciens et récents, un espace de plus de 4300 miniatures, un espace immersif…

Au travers d’une série d’animations, les plus jeunes partent à la découverte de l’histoire de la course et des collections du Musée des 24 Heures du Mans accompagnés par une médiatrice. Ils retrouvent leurs parents à la fin de l’animation et repartent avec leur création.

4/6 ans : 10h30

Date : Mercredi 27 octobre 2021

Tarif : 6€

« A la recherche de la voiture rouge » – La voiture de Ferry a perdu toutes ses couleurs ! Pour lui redonner le sourire, il faudra partir à la recherche d’une nouvelle voiture rouge dans les collections du Musée…

10 à 15 enfants (Durée 1h15)

Pour les 7/11 ans : 14h00

Date : Mercredi 27 octobre 2021

Tarif : 6€

« Tous en piste » – Préparez-vous à remporter une victoire aux 24 Heures du Mans : former une équipe, découvrir les stands, apprendre le tracé du circuit, les règles de la course et concevoir une voiture !

10 à 15 enfants (Durée 1h30)

Pour les 12/15 ans : 14h30

Date : Mercredi 27 octobre 2021

Tarif : 8€

Pass sanitaire obligatoire

« Du circuit au Musée » – Après avoir observé le circuit depuis la tribune Good Year, découvrez les collections du Musée des 24 Heures du Mans et l’histoire de la course depuis les premières voitures à vapeur jusqu’aux prototypes actuels. Un temps d’observation et de dessin clôture l’atelier.

10 à 20 jeunes (Durée 1h30)

Animations au Musée des 24 Heures du Mans.

heritage@lemans.org +33 2 43 72 72 24 https://www.lemans-musee24h.com/

dernière mise à jour : 2021-10-21 par