Visites et animations Museum d’histoire naturelle, 18 septembre 2021, Toulouse.

Visites et animations

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Museum d’histoire naturelle

Le Muséum de Toulouse réveille son patrimoine avec deux journées culturelles et festives ! Découvrez les coulisses du musée sur le thème de l’édition 2020 : Patrimoine pour tous ! ### Animations _Samedi 18 septembre et dimanche 19 septembre à 10h30_ **Lecture à toucher : Mon Petit Muséum – les petits explorateurs tactiles** Nous vous invitons à assister à une lecture du docu-fiction « Les petits explorateurs tactiles », elle sera suivie d’un temps d’échange et de manipulation de véritables objets de collection. Une véritable approche multi-sensorielle des différentes disciplines caractéristiques des collections d’un muséum d’histoire naturelle : zoologie, botanique, ethnologie, géologie, préhistoire, paléontologie vous attend ! _Studio / Champs libres (1er étage du Muséum). Enfants de 6 à 12 ans et public en situation de handicap. Entrée libre et gratuite, dans la limite de 15 personnes. Durée 1 heure._ _Samedi 18 septembre à 15h30_ **Passeur d’Histoires et Lecture à toucher : Mon Petit Muséum – les petits explorateurs tactiles** _Médiathèque jeunesse Pourquoi Pas ? (1er étage du Muséum). À partir de 6 ans. Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles. Durée 1 heure._ _Samedi 18 septembre et dimanche 19 septembre de 10h à 18h_ **La visite murmures** Venez écouter une étrange voix chuchotée qui vous conte les mystères des origines des collections du Musée : une météorite, des plantes carnivores, un crocodile du Nil, un genêt horrible, un Mur des squelettes qui s’anime… Grâce à un dispositif sonore, ou avec la visite mobile, les secrets des collections se dévoilent ! _Exposition permanente. Tout public. Entrée libre et gratuite._ ### Visites _Samedi 18 septembre et dimanche 19 septembre à 16h45_ **La Réserve pour les tout-petits** La Réserve, à quoi ça sert ? À classer, trier, identifier… À travers des jeux, les enfants vont découvrir les étapes de conservation des trésors cachés de la Réserve. Comme les scientifiques, ils manipuleront les objets de notre patrimoine et comprendront l’intérêt de ce lieu. _La Réserve (2ème étage du Muséum). Enfants de 3-6 ans accompagnés. Gratuit sur inscription à l’accueil le jour-même. Durée : 45 min._ _Samedi 18 septembre et dimanche 19 septembre à 10h45 et 15h45_ **La Réserve visitable** Venez découvrir les collections cachées du Muséum dans la Réserve. Étonnez-vous devant les compactus, ces immenses armoires qui servent à conserver les objets de notre patrimoine. Découvrez les différents métiers, collections et missions du Muséum. _La Réserve (2ème étage du Muséum). Enfants de 3-6 ans accompagnés. Gratuit sur inscription à l’accueil le jour-même. Durée : 30 min._ _Samedi 18 septembre et dimanche 19 septembre à 11h, 14h30 et 16h_ **Naissance de spécimens : les coulisses de la préparation** A chaque visite au Muséum, ce sont plus de 600 spécimens que vous pouvez voir exposés dans les galeries. Tous ont dû être préparés pour être conservés et présentés. Un professionnel de la préparation des collections vous ouvre les portes du laboratoire où sont réalisées les pièces et vous fait partager quelques secrets de son métier, au plus prêt des spécimens. _Exposition permanente et Laboratoire de taxidermie. Tout public. Gratuit sur inscription à l’accueil le jour même, dans la limite des places disponibles. Durée : 1h._

Les 19 et 20 septembre, le Muséum de Toulouse partage son patrimoine avec tous. Visites et animations pour tous les âges sont au programme au cours de ces deux journées culturelles et festives !

Museum d’histoire naturelle 35 Allée Jules Guesde, 31000 Toulouse Toulouse Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00