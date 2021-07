Mâcon Archives Départementales de Saône-et-Loire Mâcon, Saône-et-Loire Visites et animations aux Archives départementales de Saône-et-Loire Archives Départementales de Saône-et-Loire Mâcon Catégories d’évènement: Mâcon

**Visites guidées :** Les Archives de Saône-et-Loire, service du Département et haut lieu de la conservation et de la sauvegarde du patrimoine écrit, vous ouvrent leurs coulisses. Au terme de la visite commentée, vous pourrez profiter d’une vue imprenable sur Mâcon et la plaine de la Saône du haut du 20e étage de la tour. Bâtiment labellisé « Patrimoine du XXème siècle ». **Expositions et animations :** • Exposition de documents originaux choisis parmi les 22 km d’archives historiques locales. • Exposition « Portraits de femmes » réalisée par les Archives départementales. De Jeanne Barret, première femme à faire le tour du monde, à Claudie Haigneré, spationaute française, découvrez 19 personnalités féminines remarquables par leur parcours et par leur œuvre, toutes ayant un lien fort avec la Saône-et-Loire. • Jeux pour petits et grands et sur table tactile.

Gratuit. Départ des visites toutes les 10 min. Dernier départ à 17h20. Seules les animations et l’exposition sont accessibles aux personnes à mobilité réduite

Venez découvrir des documents remarquables, ainsi que le service des archives départementales. Archives Départementales de Saône-et-Loire Place des Carmélites 71000 Mâcon Mâcon Saône-et-Loire

