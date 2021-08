Petite-Île Petite Ile,chemin Joseph Pothin Petite-Ile Visites et animations au Verger d’Antan Petite Ile,chemin Joseph Pothin Petite-Île Catégorie d’évènement: Petite-Ile

### Le samedi 18 et le dimanche19 septembre, le Verger d’Antan vous accueille de 9h à 16h. Nous vous proposons des **visites guidées** d’une heure, sur deux thèmes différents: * les plantes des **jardins créoles**, les visites seront à 9h30 ou à 13h30; * les espèces **endémiques et envahissantes** de l’île, les visites seront à 11h ou à 15h. Pour participer aux visites, pensez à réserver par téléphone au: **0262 72 31 74**. D’autres **activités gratuites et libres** seront à disposition dans notre verger: jeux pour enfants sur la faune, expositions de jeunes artistes, ateliers botaniques… Vous pourrez également repartir avec un bout du verger grâce à nos **ventes de plantes** ! N’hésitez pas à jeter un coup d’œil à notre page Facebook ! _[https://www.facebook.com/Verger-dAntan-Educapi-1061323657303028](https://www.facebook.com/Verger-dAntan-Educapi-1061323657303028)_

Visites à réserver, 6 personnes par visite, gratuit, prévoir de l’eau, masque obligatoire

Venez admirer notre verger à flanc de ravine et si le cœur vous en dit, découvrez les secrets des jardins créoles… et bien plus encore. N’attendez plus pour réserver votre visite guidée ! Petite Ile,chemin Joseph Pothin chemin Joseph Pothin Petite-Île

