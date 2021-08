Visites et animations au Petit Paris Saint-Dizier, 18 septembre 2021, Saint-Dizier.

Visites et animations au Petit Paris 2021-09-18 – 2021-09-18 Au Petit Paris 478 Avenue de la République

Saint-Dizier Haute-Marne Saint-Dizier Haute-Marne

Une œuvre originale d’Art Brut (ISMH 1984) du Bragard Marcel Dhièvre. Monuments parisiens, motifs floraux et végétaux en faïence et aux couleurs vives égayent l’avenue de la République. Bar associatif.

Samedi 18 septembre à partir de 14h : Exposition sur l’œuvre de Marcel Dhièvre – Démonstration et ateliers de graffs avec les enfants de la fondation Lucy Lebon et un graffeur (tout public). Concert le soir de La Petite Fosse (shoegaze/rock alternatif, Vosges).

Dimanche 19 septembre : Visite guidée le matin du quartier de la Noue, sur réservation – suivi d’un Brunch (payant : 10 euros). Possibilité de faire la formule VG + brunch : réservation obligatoire – Café patrimoine sur l’art brut (l’après-midi) – Projection documentaire sur l’Art Brut.. Contact et réservation : 03 51 45 96 23 ou association.aupetitparis@gmail.com.

Exposition, démonstration, ateliers, concert, visite guidée… Samedi à partir de 14h et dimanche le matin.

association.aupetitparis@gmail.com +33 3 51 45 96 23

