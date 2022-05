Visites et animations au château de Montaigne Parc du château et de la tour de Montaigne Saint-Michel-de-Montaigne Catégories d’évènement: Dordogne

Découverte du jardin de Montaigne ——————————— ### Visites et atelier Le château de Montaigne propose une programmation inédite à l’occasion des Rendez-vous aux jardins. Venez flâner dans le jardin et découvrez les paysages qui ont inspirés l’auteur des Essais. ### Visite des jardins – visite guidée (35 minutes) Promenez-vous dans le jardin de Michel de Montaigne en compagnie d’un guide du domaine et découvrez-en les secrets. **Le samedi et le dimanche – Sur réservation auprès du château de Montaigne au 05 53 58 63 93 ou via le site internet du château (5€).** ### Dessinons au jardin – Atelier d’aquarelle Accompagné par une artiste, venez peindre à l’aquarelle au sein du domaine de Michel de Montaigne. À la manière du philosophe, venez apprécier les paysages uniques de la Vallée de la Lidoire. **Atelier en continu les 4 et 5 juin de 14h30 à 17h30** _(dernier accès 16h50)_ **dans le jardin du château, proposé par l’association Montaigne en mouvement -** _Dans la limite des places disponibles -_ **accès au parc payant (3€)** ### Visite de la tour de Montaigne Visite guidée de la Tour de Montaigne. **Le samedi et le dimanche à :** **10h30 – 12h00 – 14h00 – 15h00 – 16h00 – 17h00** ### Visite du château Vidite guidée du château du XIXe siècle. **Le samedi et le dimanche à :** **11h00 – 16h00** ### Dégustation des vins Découverte des vins du domaine via une dégustation dans les jardins du domaine de Montaigne. **En continue de 10h00 à 17h00** Visites et atelier dans les jardins de Montaigne Parc du château et de la tour de Montaigne 24230 Saint-Michel-de-Montaigne, Dordogne, Nouvelle-Aquitaine Saint-Michel-de-Montaigne Dordogne

