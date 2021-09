Messey-sur-Grosne Château de Messey sur Grosne Messey-sur-Grosne, Saône-et-Loire Visites et animations au château de Messey sur Grosne Château de Messey sur Grosne Messey-sur-Grosne Catégories d’évènement: Messey-sur-Grosne

Le Foyer rural de Messey sur Grosne et les propriétaires du château vous invitent à déambuler dans les jardins à la française, découvrir l’histoire du château et de ses transformations…. Le programme n’oublie pas les enfants : spectacle “Le Petit Prince”, chansons, contes, exposition interactive… ponctuent les 2 journées. Une buvette vous proposera des rafraichissements et une restauration légère. En marge des JEP, samedi soir, à 18h30, au cours d’un concert d’une heure (sous chapiteau), le Duo Entracte jouera plusieurs pièces de musique classique avec harpe, trompette et flûte (recette au chapeau).

Entrée libre | Pass sanitaire obligatoire

Deux journées où petits et grands trouveront de quoi passer d’agréables moments ! Château de Messey sur Grosne 2 route de Saint Gengoux Messey-sur-Grosne Saône-et-Loire

