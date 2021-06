Le Châtelet Le Châtelet Cher, Le Châtelet Visites estivales : Visite de l’Abbaye de Puyferrand Le Châtelet Le Châtelet Catégories d’évènement: Cher

Le Châtelet

Visites estivales : Visite de l’Abbaye de Puyferrand Le Châtelet, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Le Châtelet. Visites estivales : Visite de l’Abbaye de Puyferrand 2021-07-17 10:00:00 10:00:00 – 2021-08-28

Le Châtelet Cher Visites estivales : Visite de l’Abbaye de Puyferrand. Présentation architecturale et historique de l’Abbaye de Puyferrand. Rdv 10h tous les mercredis, vendredis et samedis (sauf le mercredi 11 août). Réservation obligatoire au 02.18.61.39.89 Visites estivales : Visite de l’Abbaye de Puyferrand. Présentation architecturale et historique de l’Abbaye de Puyferrand. Rdv 10h tous les mercredis, vendredis et samedis (sauf le mercredi 11 août). Réservation obligatoire au 02.18.61.39.89 dernière mise à jour : 2021-06-16 par

Détails Catégories d’évènement: Cher, Le Châtelet Autres Lieu Le Châtelet Adresse Ville Le Châtelet lieuville 46.66455#2.28017