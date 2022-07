Visites estivales Segeta Sceaux-du-Gâtinais Sceaux-du-Gâtinais Catégories d’évènement: Loiret

Sceaux-du-Gâtinais

Visites estivales Segeta Sceaux-du-Gâtinais, 16 juillet 2022, Sceaux-du-Gâtinais. Visites estivales Segeta

Sceaux-du-Gâtinais Loiret

2022-07-16 15:30:00 – 2022-08-28 18:30:00 Sceaux-du-Gâtinais

Loiret Sceaux-du-Gâtinais Le site archéologique du Sceaux-du-Gâtinais se dévoile au public cet été ! Tout les Samedis et Dimanche du 16 Juillet au 28 Août inclus, de 15h30 à 18h30 en continu, des visites guidées estivales vous sont proposés. Visites estivales Segeta ot@cc4v.fr +33 2 38 26 04 05 Le site archéologique du Sceaux-du-Gâtinais se dévoile au public cet été ! Tout les Samedis et Dimanche du 16 Juillet au 28 Août inclus, de 15h30 à 18h30 en continu, des visites guidées estivales vous sont proposés. CC4V

Sceaux-du-Gâtinais

dernière mise à jour : 2022-07-07 par

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Sceaux-du-Gâtinais Autres Lieu Sceaux-du-Gâtinais Adresse Sceaux-du-Gâtinais Loiret Ville Sceaux-du-Gâtinais lieuville Sceaux-du-Gâtinais Departement Loiret

Sceaux-du-Gâtinais Sceaux-du-Gâtinais Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sceaux-du-gatinais/

Visites estivales Segeta Sceaux-du-Gâtinais 2022-07-16 was last modified: by Visites estivales Segeta Sceaux-du-Gâtinais Sceaux-du-Gâtinais 16 juillet 2022 Sceaux-du-Gâtinais Loiret

Sceaux-du-Gâtinais Loiret