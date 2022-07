Visites estivales Saint-Jeanvrin Saint-Jeanvrin Catégories d’évènement: Cher

Saint-Jeanvrin

Visites estivales Saint-Jeanvrin, 2 août 2022, Saint-Jeanvrin. Visites estivales

Saint-Jeanvrin Cher

2022-08-02 14:00:00 – 2022-08-02 Saint-Jeanvrin

Cher Saint-Jeanvrin L’Office de Tourisme Berry Grand Sud vous invite à participer aux visites estivales. Patrimoine : « Eglise Saint Georges ». Méline vous guide: présentation architecturale et historique de l’église Saint Georges. Rdv 14h. Réservation obligatoire 02.48.61.39.89 L’Office de Tourisme Berry Grand Sud vous invite à participer aux visites estivales. Patrimoine : « Eglise Saint Georges ». Méline vous guide: présentation architecturale et historique de l’église Saint Georges. Rdv 14h. Réservation obligatoire 02.48.61.39.89 L’Office de Tourisme Berry Grand Sud vous invite à participer aux visites estivales. Patrimoine : « Eglise Saint Georges ». Méline vous guide: présentation architecturale et historique de l’église Saint Georges. Rdv 14h. Réservation obligatoire 02.48.61.39.89 Saint-Jeanvrin

dernière mise à jour : 2022-06-30 par

Détails Catégories d’évènement: Cher, Saint-Jeanvrin Autres Lieu Saint-Jeanvrin Adresse Saint-Jeanvrin Cher Ville Saint-Jeanvrin lieuville Saint-Jeanvrin Departement Cher

Saint-Jeanvrin Saint-Jeanvrin Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-jeanvrin/

Visites estivales Saint-Jeanvrin 2022-08-02 was last modified: by Visites estivales Saint-Jeanvrin Saint-Jeanvrin 2 août 2022 Saint-Jeanvrin, Cher

Saint-Jeanvrin Cher