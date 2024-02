Visites estivales de la Ferme du Puy de la Velle (Spiruline du Doubs) Villers-Saint-Martin, mercredi 3 avril 2024.

Visites estivales de la Ferme du Puy de la Velle (Spiruline du Doubs) Villers-Saint-Martin Doubs

Visite de la ferme et de la serre de Spiruline , découverte des techniques de production de Spiruline et de production d’énergie.

Sur réservation uniquement de avril à octobre inclus, les mercredis, jeudi et les vendredi, de 14h à 16h30. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-03

fin : 2024-10-31

GAEC Ferme du Puy de la Velle

Villers-Saint-Martin 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

