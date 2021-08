Corbeilles CORBEILLES EN GATINAIS Corbeilles Visites Estivales Corbeilles en Gâtinais CORBEILLES EN GATINAIS Corbeilles Catégorie d’évènement: Corbeilles

Chaque été, l’office de tourisme de Ferrières et des Quatre Vallées propose de faire découvrir le patrimoine local de son territoire à l’occasion des Visites Estivales. Pour la 1ère fois, chaque samedi du mois d’août, une nouvelle commune dévoilera son histoire : Corbeilles-en-Gâtinais. Suivez votre guide, levez les yeux et découvrez le patrimoine de la commune de Corbeilles, qui n’aura plus aucun secret pour vous ! Rendez-vous tous les samedis à 15h devant la mairie de Corbeilles. Réservation obligatoire en ligne sur le site internet de l’Office de tourisme www.tourisme-ferrieres-loiret.fr ou à l’accueil. Tarif : 5 € adulte / 2,50 € pour les 12-18 ans Visite à 15h . Rendez-vous devant la mairie de Corbeilles

Voir http://www.tourisme-ferrieres-loiret.fr/billetterie/

2021-08-07T15:00:00 2021-08-07T16:30:00;2021-08-14T15:00:00 2021-08-14T16:30:00;2021-08-21T15:00:00 2021-08-21T16:30:00;2021-08-28T15:00:00 2021-08-28T16:30:00

