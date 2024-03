Visites estivales Arboretum des Grandes Bruyères Ingrannes, dimanche 7 juillet 2024.

Visite guidée pour apprendre les petits secrets des plus beaux, des plus rares ou des plus étonnants arbres de l’Arboretum des Grandes Bruyères. 7 juillet et 11 août Arboretum des Grandes Bruyères Voir http://www.arboretumdesgrandesbruyeres.fr/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-07T15:00:00+02:00 – 2024-07-07T18:00:00+02:00

Fin : 2024-08-11T15:00:00+02:00 – 2024-08-11T18:00:00+02:00

Arboretum des Grandes Bruyères Arboretum des Grandes Bruyères, Ingrannes Ingrannes [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 57 28 24 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.arboretumdesgrandesbruyeres.fr/ »}, {« type »: « email », « value »: « contact@arboretumdesgrandesbruyeres.org »}]

