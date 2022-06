Visites Estivales 2022 – Visite du logis du Vieux Beaurepaire – Terves Bressuire, 22 juillet 2022, Bressuire.

Visites Estivales 2022 – Visite du logis du Vieux Beaurepaire – Terves TERVES Parking de la voie verte – Montlaigne Bressuire

2022-07-22 – 2022-07-22 TERVES Parking de la voie verte – Montlaigne

Bressuire 79300 Bressuire

EUR Le logis du Vieux Beaurepaire nous ouvre ses portes, pour la visite de la cour du logis et du jardin – visite commentée par Atemporelle et les propriétaires des lieux.

Une petite randonnée, vous permettra d’accéder au logis en passant par la chaussée de l’étang.

La visite se terminera par la dégustation de produits locaux et le verre de l’amitié.

Sur réservation. RDV: Parking de la voie verte Montlaigne.

+33 5 49 65 10 27

non-communiqué

dernière mise à jour : 2022-05-31 par