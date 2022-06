Visites Estivales 2022 – Sur les pas de Sait Mérault Boismé, 15 juillet 2022, Boismé.

Visites Estivales 2022 – Sur les pas de Sait Mérault Boismé

2022-07-15 – 2022-07-15

Boismé 79300

EUR Entre collines et vallées, partez à la découverte des chemins creux, de sites pittoresques et peut-être une rencontre avec Saint Mérault. A l’ arrivée, vous découvrirez les produits du terroir en présence des producteurs locaux. Une dégustation et rafraîchissement seront offerts dans une ambiance musicale.

Sur réservation auprès de l’ Office de Tourisme.

Boismé

