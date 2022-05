Visites Estivales 2022 – Le sentier de la reine des prés et les arbres remarquables du parc de Puy Genest – Cerizay Cerizay Cerizay Catégories d’évènement: 79140

Cerizay 79140 EUR Au cœur de Cerizay, dans le parc de Puy Genest, venez découvrir un patrimoine arboré remarquable, un verger conservatoire ainsi que le sentier de la reine des prés.

Ce parc est aussi chargé d’ Histoire: la toponymie locale nous ramène à l’ occupation romaine et à la dénomination de la ville par les romains sous le nom de Cérisium.

Animation musicale à l’arrivée et dégustation de produits locaux.

