Yvelines Clessé EUR La commune de Clessé vous propose sa visite estivale sur le thème de « Laubreçais et ses histoires », animée par Atemporelle.

Vous découvrirez lors d’ une marche d’ environ 4,5 kms, l’ histoire de St Mérault au Prizard, le village de la Roche, le site de la carrière et la chapelle , rue de la chapelle Imbert.

A l’arrivée, vous pourrez déguster des produits locaux.

Sur réservation auprès de l’ Office de Tourisme. +33 5 49 65 10 27 La commune de Clessé vous propose sa visite estivale sur le thème de « Laubreçais et ses histoires », animée par Atemporelle.

