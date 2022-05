Visites Estivales 2022 – A la découverte du monde végétal l’herbier des chemins creux – chasse plantes Saint-André-sur-Sèvre, 2 août 2022, Saint-André-sur-Sèvre.

2022-08-02 18:00:00 – 2022-08-02

Saint-André-sur-Sèvre Deux-Sèvres Saint-André-sur-Sèvre

EUR La municipalité, organise un jeu de piste à la découverte du monde végétal à destination des enfants (et de leurs parents et/ou grands-parents). Sur différents trajets, les enfants se mettront en quête de trouver les végétaux listés dans leur herbier. A l’arrivée, les enfants pourront composer leur herbier personnel qu’ils pourront conserver. Une dégustation de produits locaux pour tous clôturera la soirée, au jardin du Cloître (près de l’église). Préciser le port de chaussures confortables obligatoire. Non accessible aux poussettes et PMR. Rendez-vous : Puy Thareau. nSur réservation

+33 5 49 65 10 27

Saint-André-sur-Sèvre

