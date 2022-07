Visites estivales

2022-08-23 14:00:00 – 2022-08-23 L'Office de Tourisme vous invite à participer aux visites estivales. Patrimoine » Aux trois églises », Méline vous guide : en une seule visite profitez de la fraîcheur de trois églises romanes de caractère. Le déplacement entre chacune se fera en voiture par ses propres moyens. Rdv à14h. Réservation obligatoire 02.48.61.39.89

