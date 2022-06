Visites estivales

Visites estivales, 3 août 2022, . Visites estivales



2022-08-03 10:00:00 – 2022-08-03 L’Office de Tourisme Berry Grand Sud vous invite à participer aux visites estivales. Terroir : « Ferme écu de Fontelin ». Découvrez cet élevage caprin, porcin et bovins à travers les parcelles et enclos des animaux. Des ateliers pratiques et découvertes vous seront proposés. Rdv 10h. Réservation obli dernière mise à jour : 2022-06-28 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville