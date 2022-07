Visites estivales

Visites estivales, 12 juillet 2022, . Visites estivales



2022-07-12 14:00:00 – 2022-07-12 L’Office de Tourisme Berry Grand Sud vous invite à participer aux visites estivales. Patrimoine : « Eglise Saint Georges ». Méline vous guide: présentation architecturale et historique de l’église Saint Georges. Rdv 14h. Réservation obligatoire 02.48.61.39.89 dernière mise à jour : 2022-06-30 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville