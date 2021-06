Saint-Omer Musée Sandelin Saint-Omer Pas-de-Calais, Saint-Omer Visites éphémères de l’exposition « Arnould de Vuez » Musée Sandelin Saint-Omer Saint-Omer Catégories d’évènement: Pas-de-Calais

20h : La formation en Italie 20h30 : La carrière parisienne 21h : Le retour en Flandre et l’installation à Lille 21h30 : Le cabinet graphique et les amateurs lillois 22h : La seconde commande pour le palais Rihour 22h30 : Une fin de carrière très prolifique (15 minutes / Sur réservation) _Le musée de Flandre s’associe cette année au musée de l’Hôtel Sandelin à Saint-Omer et propose une NAVETTE GRATUITE pour visiter les 2 musées dans la même soirée._ **A/R SAINT-OMER/CASSEL** Départ de Saint-Omer 18h30 / arrivée à Cassel 19h Départ de Cassel 22h / arrivée à Saint-Omer 22h30 **A/R CASSEL/SAINT-OMER** Départ de Cassel 19h15 / arrivée à Saint-Omer 19h45 Départ de Saint-Omer 21h15 / arrivée à Cassel 21h45 Plus d’infos sur la NDM au musée de l’Hôtel Sandelin : [[https://www.musees-saint-omer.fr/](https://www.musees-saint-omer.fr/)](https://www.musees-saint-omer.fr/) Réservation de la navette au départ de Saint-Omer : 03 21 38 00 94 Réservation de la navette au départ de Cassel : 03 59 73 45 59 / [[reservations.museedeflandre@lenord.fr](mailto:reservations.museedeflandre@lenord.fr)](mailto:reservations.museedeflandre@lenord.fr)

Suivez le guide pour des visites de 15 minutes pour en apprendre plus sur l’artiste Arnould de Vuez (Sur réservation) Musée Sandelin Saint-Omer 14 rue Carnot 62500 Saint Omer Saint-Omer Pas-de-Calais

