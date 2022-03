Visites en train Allassac – Uzerche rdv devant la gare d’Allassac, 14 avril 2022, Allassac.

Quand les voies ferrées ont-elles été aménagées en Corrèze ? Pourquoi la ligne suit-elle la vallée de la Vézère ? Comment les tunnels ont été percés et les ponts construits ? Quelles richesses patrimoniales sont visibles depuis la ligne de chemin de fer ? En un voyage, vous saurez tout sur cette aventure qui a changé la vie du Pays. Jeudis 14, 21 et 28 avril et jeudi 5 mai Durée 2h Tarif unique : 10 € Rdv à 16h devant la gare d’Allassac Réservation obligatoire (Brive tourisme) 05 55 24 08 80 En partenariat avec les TER Nouvelle Aquitaine

Montez à bord d’un train avec un médiateur culturel et découvrez l’histoire de la ligne et le patrimoine visible entre les gares d’Allassac et d’Uzerche !

