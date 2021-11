Visites en LSF de l’exposition « Le Tour du jour en quatre-vingts mondes » Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux, 3 décembre 2021, Bordeaux.

Visites en LSF de l’exposition « Le Tour du jour en quatre-vingts mondes »

du vendredi 3 décembre au samedi 4 décembre à Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux

**Sylvanie Tendron** est artiste vidéaste-performeuse, médiatrice culturelle en Langue des Signes Française et Trad’adaptatrice en Langue des Signes pour des projets artistiques et culturelles. Elle vous accueille les vendredi 3 et samedi 4 décembre, en continu de 11h à 18h, dans l’exposition _Le Tour du jour en quatre-vingts mondes_ et propose également une visite de l’exposition. Ces deux jours, pour les groupes et sur rendez-vous des visites peuvent être organisées entre 11h et 18h. Pour la visite de 15h, la réservation est conseillée.

1€ plus billet d’entrée au musée.

