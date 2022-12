Visites en Famille – Lee Ufan Arles Arles Arles Office de Tourisme d'Arles Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône Arles Lors des vacances de fin d’année, tous les jours à 11h, l’équipe de médiation propose aux familles une visite guidée ludique et interactive adaptée aux enfants. La présence d’un adulte est obligatoire.



Horaire : 11h

Tarif habituel pour les adultes (8/5€)+ 4 euros par enfant de moins de 18 ans (Age conseillé : de 4 à 10 ans)

Durée: 1h

Tous les jours du mardi au dimanche sauf le dimanche 25 décembre (fermeture) Les Visites en Famille à Lee Ufan Arles – du 20 décembre au 31 décembre 2022 à 11h billetterie@leeufan-arles.org +33 9 78 07 83 26 https://www.leeufan-arles.org/evenements/les-visites-en-famille Lee Ufan Arles 5 Rue Vernon Arles

