Seine-Maritime

du mercredi 13 avril au mercredi 20 avril à Historial Jeanne-d’Arc

À l’occasion des vacances, les familles peuvent profiter d’une visite guidée adaptée aux adultes et aux enfants. Accompagné par un guide conférencier, le public découvre l’histoire de cet ancien cimetière et des fouilles archéologiques réalisées lors de la campagne de restauration. À travers les nombreux exemples présents dans la cour, le public découvre la diversité des personnages représentés sur les façades.

Durée 1h – A partir de 8 ans 6€ / pers. – Gratuit pour les moins de 12 ans

Historial Jeanne-d'Arc 7, rue Saint-Romain, Rouen

2022-04-13T15:00:00 2022-04-13T16:00:00;2022-04-20T15:00:00 2022-04-20T16:00:00

