Visites en famille de l’Exposition Pierre GODET Saint-Pierre-de-Varengeville, 29 janvier 2022, Saint-Pierre-de-Varengeville.

Visites en famille de l’Exposition Pierre GODET Centre d’art contemporain de la Matmut 425 rue du château Saint-Pierre-de-Varengeville

2022-01-29 15:00:00 – 2022-01-29 Centre d’art contemporain de la Matmut 425 rue du château

Saint-Pierre-de-Varengeville Seine-Maritime Saint-Pierre-de-Varengeville

Né en 1940, Pierre Godet est diplômé de l’École des Beaux-Arts de Rouen. D’abord cadre d’une entreprise familiale de transport, c’est en 1983 qu’il décide de se consacrer uniquement à la peinture.

On reconnait entre mille une œuvre de Pierre Godet grâce à la diversité de sa palette et son graphisme dégageant vitalité et spontanéité.

Dessinateur intuitif il emploie ce talent pour composer des scènes de la vie quotidienne : plages, terrasses, marchés et rues animées en toutes saisons, ses toiles donnent envie de flâner, rêver, se délecter de l’instant présent. Le peintre normand cherche à s’emparer des atmosphères, des lumières et des rythmes de chaque paysage.

Travailleur infatigable, il est exposé dans de nombreux musées et espaces culturels français, européens voire internationaux, et présent dans des collections privées du monde entier.

L’exposition au Centre d’art contemporain de la Matmut – Daniel Havis présente une sélection d’huiles sur toiles autour des thèmes principaux de sa création.

Durée : 1 heure

Les visites accompagnées sont gratuites et sur inscription.

+33 2 35 05 61 73

dernière mise à jour : 2022-02-08 par ROUEN NORMANDIE TOURISME & CONGRES