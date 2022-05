Visites en famille de l’Exposition Chine, regard sur la création 1990 – 2010, 23 avril 2022, .

Visites en famille de l’Exposition Chine, regard sur la création 1990 – 2010

2022-04-23 15:00:00 – 2022-04-23

Depuis trente ans, l’art contemporain chinois est en pleine expansion mais reste encore trop méconnu en France. L’exposition CHINE, Regard sur la création 1990-2010 au Centre d’art contemporain de la Matmut – Daniel Havis dévoile une sélection d’œuvres issues de la collection particulière de M. et Mme Donnersberg. Leur passion et leur œil sur l’art contemporain témoignent de la production artistique chinoise de 1990 à 2010.

Le parcours réunit des œuvres puissantes, de véritables manifestes historiques, politiques et sociaux. La sélection d’œuvres chinoises proposée offre une lecture représentative d’un territoire bouleversé par de nombreux évènements marquants : la mort de Mao Zedong, qui en résulte la Révolution Culturelle, le Printemps de Pékin ou encore les manifestations de la place de Tian’anmen et l’ouverture au monde occidental sous Deng Xiaoping. Tous ces évènements ont construit la Chine contemporaine et ont donné naissance à des œuvres où les sujets politiques et esthétiques dialoguent sans limites… Tous les artistes exposés ont en commun un sens de la mise en scène, de la performance et un goût pour les œuvres théâtrales. Selon des esthétiques très différentes, l’exposition présente un va-et-vient entre tradition et avant-gardisme où l’image offre un message qui tend à libérer la pensée et renverser les symboles !

Conformément au souhait des collectionneurs, les photographies dans l’exposition ne sont pas autorisées.

Durée : 1 heure

Les visites accompagnées sont gratuites et sur inscription.

dernière mise à jour : 2022-05-04 par