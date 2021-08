Visites en autonomie Château Vodou, 18 septembre 2021, Strasbourg.

Visites en autonomie

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château Vodou

### Les guides et commissaires de l’exposition seront présents pour vous accueillir et répondre à vos questions. À l’occasion de son exposition temporaire « Magie religieuse et pouvoirs sorciers », le Château Vodou vous propose de déconstruire les clichés qui existent autour de la figure du magicien, de la magicienne, du sorcier et de la sorcière, en Alsace et en Afrique !

6€ pour les 10 ans et +. Entrée libre.

Château Vodou 4 rue de Koenigshoffen, 67000, Strasbourg Strasbourg Bas-Rhin



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00