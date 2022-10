Visites-éclair – Musée des Beaux-Arts

2022-12-04 – 2022-12-04 Centrées autour d’une œuvre, d’un artiste ou d’une thématique, les visites-éclair permettent d’en découvrir l’essentiel. Autour de trois artistes présentés dans l’exposition Plumes de peintres : – 15h : Émile Bernard

– 15h30 : Henri-Gabriel Ibels

– 16h : Albert Clouard Les visites ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite. Dimanche 4 décembre à 15h, 15h30 et 16h.

Par Aurélie Stéphan, guide-conférencière.

Durée : 20 minutes par œuvre.

Gratuit.

Sans réservation. dernière mise à jour : 2022-10-13 par

