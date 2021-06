Brest Musée des Beaux-Arts Brest, Finistère Visites-éclair Musée des Beaux-Arts Brest Catégories d’évènement: Brest

### Visites-éclair Tout au long de la soirée, assistez à des visites-éclair de 20 minutes sur le thème de la nuit, du crépuscule à l’aurore ! * 19h : Pierre-Jacques VOLAIRE, _L’éruption du Vésuve_ * 19h30 : Roderick O’CONOR, _Parc sous la lune_ * 20h : Pierre-Julien GILBERT, _Combat de la Cordelière et d’une flotte anglaise, en 1512, au large de Saint Mathieu_ * 21h30 : Lucien LÉVY-DHURMER, _Crépuscule à Marrakech_ * 22h : Edmond AMAN-JEAN, _Sainte Geneviève devant Paris_ * 22h30 : Marco RICCI, _Paysage nocturne_ _Galeries du premier étage et du rez-de-chaussée._

Réservation obligatoire

2021-07-03T19:00:00 2021-07-03T19:20:00;2021-07-03T19:30:00 2021-07-03T19:50:00;2021-07-03T20:00:00 2021-07-03T20:20:00;2021-07-03T21:30:00 2021-07-03T21:50:00;2021-07-03T22:00:00 2021-07-03T22:20:00;2021-07-03T22:30:00 2021-07-03T22:50:00

