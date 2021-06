Royan Ecole Louis Bouchet Charente-Maritime, Royan VISITES ÉCLAIR L’abri de défense passive de Perpigna Ecole Louis Bouchet Royan Catégories d’évènement: Charente-Maritime

**VISITES ÉCLAIR L’ABRI DE DÉFENSE PASSIVE DE PERPIGNA** Lors de travaux de voirie en 2019, les services de la Ville ont mis au jour les restes d’une galerie souterraine. Sollicité par la commune, le service d’archéologie départementale est intervenu et a exhumé les vestiges d’un abri de la Défense Passive de la Seconde Guerre mondiale. Cette visite rapide permettra de communiquer l’avancée des recherches sur ce sujet. **RDV** Devant l’entrée de l’école Louis Bouchet, Rue du Champ des Oiseaux, ROYAN

À l'occasion des Journées Européennes de l'Archéologie, venez découvrir l'abri de Perpigna

2021-06-19T14:30:00 2021-06-19T15:00:00;2021-06-19T15:15:00 2021-06-19T15:45:00

