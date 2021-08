Le Coudray-Macouard mairie le coudray-Macouard Le Coudray-Macouard, Maine-et-Loire Visites du village de Le Coudray-Macouard mairie le coudray-Macouard Le Coudray-Macouard Catégories d’évènement: Le Coudray-Macouard

Maine-et-Loire

Visites du village de Le Coudray-Macouard mairie le coudray-Macouard, 18 septembre 2021, Le Coudray-Macouard. Visites du village de Le Coudray-Macouard

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à mairie le coudray-Macouard

Les premières traces de cette Petite Cité de Caractère remontent à l’An Mil. Elle doit ce label à son enceinte fortifiée, dont il reste deux portes et aux nombreux logis de tuffeau et d’ardoise, typiques du Saumurois. Rendez vous au Point info tourisme et au salon de thé Rosamée. Vous y trouverez des fiches jeux pour découvrir le village en s’amusant. Une visite guidée est prévue samedi et dimanche à 14h30 point de départ à la mairie. mairie le coudray-Macouard 1 rue de Pazillé 49260 le coudray-Macouard Le Coudray-Macouard Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T15:30:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T15:30:00

Détails Catégories d’évènement: Le Coudray-Macouard, Maine-et-Loire Autres Lieu mairie le coudray-Macouard Adresse 1 rue de Pazillé 49260 le coudray-Macouard Ville Le Coudray-Macouard lieuville mairie le coudray-Macouard Le Coudray-Macouard