Visites du théâtre Demolition partry Théâtre de l’Olivier Istres, vendredi 9 février 2024.

Fêter la reconstruction du Théâtre de l’Olivier, c’est aussi dire au revoir à l’actuel. A la lumière d’une lampe torche, venez vivre les derniers instants du théâtre le temps d’une visite guidée.

Ces visites guidées (sur réservation) se déroulent dans le cadre de la Demolition Party !



Quelques mots sur la Demolition Party

En préambule des Élancées, Scènes & Cinés vous invite près du Théâtre de l’Olivier et de la Porte d’Arles en présence de l’équipe de J-M Wilmotte pour un temps festif avec des artistes et des surprises pour lancer la construction du nouveau Théâtre.

Cette soirée, spécialement imaginée pour consacrer le Théâtre de l’Olivier et célébrer la reconstruction de ce symbole de la Ville d’Istres, sera également l’occasion de découvrir en exclusivité, grâce au cabinet Wilmotte & Associés, maître d’œuvre du prochain bâtiment, le film présentant le nouveau Théâtre de l’Olivier.





Un événement organisé par la Métropole Aix-Marseille Provence, la Ville d’Istres et sa direction des événements, Scènes & Cinés – Théâtre de l’Olivier et l’Office de Tourisme d’Istres. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-09 19:30:00

fin : 2024-02-09

Théâtre de l’Olivier Place Jules Guesde

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

