Segré-en-Anjou Bleu Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire, Segré-en-Anjou Bleu VISITES DU SITE, RENCONTRES ARTISTIQUES – CENTRALE 7 Segré-en-Anjou Bleu Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Segré-en-Anjou Bleu

VISITES DU SITE, RENCONTRES ARTISTIQUES – CENTRALE 7, 2 juin 2021-2 juin 2021, Segré-en-Anjou Bleu. VISITES DU SITE, RENCONTRES ARTISTIQUES – CENTRALE 7 2021-06-02 – 2021-06-02 Rue du carreau – Bois II Nyoiseau

Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire Segré-en-Anjou Bleu 30 30 EUR Partez à la découverte du site à travers une dizaine de panneaux d’interprétation du patrimoine. Vous découvrirez l’histoire de l’ancienne mine de fer de Nyoiseau ainsi que les œuvres d’art qui ponctuent le parcours extérieur. Cette visite guidée sera suivie d’une rencontre avec Vincent Têtu, sculpteur et artiste de Centrale 7.

Venez passer un moment privilégié en plongeant dans un univers atypique. Visite de site et rencontre de l’artiste Vincent Têtu, sculpteur, proposée par Centrale 7 le 2 juin 2021. contact@centrale7.net +33 2 41 61 30 34 http://centrale7.net/ Visite de site et rencontre de l’artiste Vincent Têtu, sculpteur, proposée par Centrale 7 le 2 juin 2021. Partez à la découverte du site à travers une dizaine de panneaux d’interprétation du patrimoine. Vous découvrirez l’histoire de l’ancienne mine de fer de Nyoiseau ainsi que les œuvres d’art qui ponctuent le parcours extérieur. Cette visite guidée sera suivie d’une rencontre avec Vincent Têtu, sculpteur et artiste de Centrale 7.

Venez passer un moment privilégié en plongeant dans un univers atypique.

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Segré-en-Anjou Bleu Autres Lieu Segré-en-Anjou Bleu Adresse Rue du carreau - Bois II Nyoiseau Ville Segré-en-Anjou Bleu