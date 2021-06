Clermont-Ferrand Clermont Auvergne Tourisme Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme Visites du rectorat de l’académie de Clermont-Ferrand Clermont Auvergne Tourisme Clermont-Ferrand Catégories d’évènement: Clermont-Ferrand

Situé à proximité du jardin Lecoq, il conserve une partie du mobilier de l’intendant Chazerat (1770-1789) dans les salons de réception. Les visites seront assurées par des lycéens de l’Académie de Clermont-Ferrand dans le cadre de l’action « guide d’un jour ». Dans la limite des places disponibles, port du masque obligatoire. Réservation obligatoire à Clermont Auvergne Tourisme : 04 73 98 65 00. Une pièce d’identité vous sera demandée à l’entrée. Visites le samedi à 9h30, 11h00, 14h00, 15h00 et 16h30.

Réservation obligatoire.Dans la limite des places disponibles. Port du masque obligatoire.

Les visites seront assurées par des lycéens de l’académie de Clermont-Ferrand dans le cadre de l’action « guide d’un jour ». Clermont Auvergne Tourisme 3, avenue Vercingétorix, 63000 Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand Les Salins Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T17:30:00

Lieu Clermont Auvergne Tourisme Adresse 3, avenue Vercingétorix, 63000 Clermont-Ferrand Ville Clermont-Ferrand