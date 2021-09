Visites du phare du Minou Site du Fort du Minou – Plouzané, 18 septembre 2021, Plouzané.

**Journées Européennes du Patrimoine au phare du Minou** * Vistite du phare du Minou _le samedi 18 et dimanche 19 septembre entre 10h et 19h._ L’inscription est gratuite, plusieurs créneaux sont disponibles pour visiter le phare. La réservation est limitée à 4 places par créneau. L’ascension du phare par ses 90 marches est contre-indiquée aux personnes âgées, malades, femmes enceintes et aux personnes souffrant de troubles respiratoires ou de vertiges. Les visites seront interrompues voire arrêtées en cas de vent fort, de météo orageuse ou de fortes pluies. Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés. Il ne sera pas autorisé de monter en haut du phare et d’en descendre en portant un enfant. Prévoir au moins 30 minutes de recherche de stationnement et de temps de marche pour accéder au phare. **Règles sanitaires : passe sanitaire obligatoire dans l’enceinte du fort et du phare avec port du masque** En plus des visites du phare, plusieurs animations sont proposées durant le week end : _Du vendredi 17 au Dimanche 19 septembre – 10h-19h_ * Expositions des oeuvres de l’artiste Mich Mao. Venez découvrir ou redécouvrir les sculptures du plasticien Mich Mao dans un cadre exceptionnel ! Laissez vous emporter par la grâce des oiseaux et la beauté du site. _Samedi 18 et Dimanche 19 septembre – 10h-19h :_ * Expositions thématiques sur le phare et ses alentours, les traces défensives sur le site , le métier de gardien de phare … * Présence de l’association “les Vigies du Minou”, association en faveur de la préservation du site et du phare du Minou qui recueillera notamment des témoignages sur l’histoire du phare. * Balades commentées du fort et de ses abords Venez écouter les histoires et anecdotes que l’association les Vigies du Minou ont récolté depuis deux ans sur ce site exceptionnel _14h-18h au Fort du Minou / Durée : 1h – Balade toutes les heures – Sans réservation._ _Dimanche 19 septembre au Bourg :_ * _10h30-12h30_ : Balade contée. Au départ de la Fontaine Saint Sané, découvrez «Contes à l’Air Libre» par la conteuse Céline Gumuchian. Plusieurs contes vous seront proposés lors de cette balade, tous en lien avec la thématique de la liberté _à partir de 8 ans – Sur inscription :_ [_[patrimoine@plouzane.fr](mailto:patrimoine@plouzane.fr)_](mailto:patrimoine@plouzane.fr) * _14h00-17h00_ : Rallye Nature. Le rallye nature est un jeu «grandeur nature» qui invite les participants à cheminer le long d’un parcours jalonné d’épreuves (énigmes, missions, géocaching). _Point de départ au Parc Paul Lareur, Route de l’Arvor – Sans inscription – Départs échelonnés entre 14h00 et 16h00._

