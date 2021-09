Morlaix Morlaix Finistère, Morlaix Visites du patrimoine industriel de la Manu Morlaix Morlaix Catégories d’évènement: Finistère

Morlaix

Visites du patrimoine industriel de la Manu Morlaix, 18 septembre 2021, Morlaix. Visites du patrimoine industriel de la Manu 2021-09-18 – 2021-09-19 Manufacture des tabac 41 Quai de Léon

Morlaix Finistère Pour les journées du patrimoine, des visites guidées de la salle des moulins à râper le tabac seront proposées au public. Classée Monument Historique, cette salle, la dernière en activité en France, est un véritable trésor du patrimoine industriel français. Les visiteurs pourront aussi découvrir l’ambition du futur Centre de médiation scientifique en construction : rendre accessibles à tous les sciences et les techniques grâce au patrimoine industriel et social de la Manu. Samedi 18 septembre

> 14h à 17h : départ de visite toutes les 30 minutes

Dimanche 19 septembre

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Morlaix Autres Lieu Morlaix Adresse Manufacture des tabac 41 Quai de Léon Ville Morlaix