Visites du parc paysager et de la maison de maître du Lycée horticole et du paysage Le Petit Chadignac. Lycée horticole et du paysage Le Petit Chadignac Saintes, vendredi 31 mai 2024.

Visites du parc paysager et de la maison de maître du Lycée horticole et du paysage Le Petit Chadignac. Visites guidées réalisées par les élèves de 1ère bac pro aménagements paysagers.Ces visites mettront en évidence la richesse botanique du site et la gestion différenciée des espaces paysagers. Une vi… 31 mai – 2 juin Lycée horticole et du paysage Le Petit Chadignac Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T14:00:00+02:00 – 2024-05-31T16:30:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Visites guidées réalisées par les élèves de 1ère bac pro aménagements paysagers.Ces visites mettront en évidence la richesse botanique du site et la gestion différenciée des espaces paysagers. Une visite historique du domaine et de sa maison de maître seront également proposées. Les visiteurs pourront également découvrir les créations de Land Art que les classes de 1e et de terminale aménagements paysagers ont réalisé avec l’artiste Carole Marchais sur le thème des 5 sens au jardin.

Lycée horticole et du paysage Le Petit Chadignac Le Petit Chadignac 17100 Saintes Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05.46.74.32.77 https://www.agrocampus17.fr/index.php?id=chadignac_contact https://www.facebook.com/chadignac/ Le lycée Horticole et du paysage est un établissement public du ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Son parc arboré offre un écrin de verdure et un support pédagogique privilégié pour les lycéens, les apprentis et les adultes qui y étudient ou y travaillent. L’existence du domaine de Chadignac remontant à 1453, l’histoire de cette ancienne école ménagère créée en 1951 est riche, tout comme la collection de son arboretum avec son remarquable hêtre pourpre, témoin des vies passées. Grand parking à l’entrée de l’établissement.

©SandrineSavoie