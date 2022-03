Visites du Palais en Langue des Signes Française Palais de la Porte Dorée Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Visites du Palais en Langue des Signes Française Palais de la Porte Dorée, 3 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le dimanche 26 juin 2022

de 15h00 à 16h30

Le dimanche 03 avril 2022

de 15h00 à 16h30

payant

Des visites guidées du monument en Langue des Signes Française (LSF) sont régulièrement proposées, accessibles aux personnes sourdes et malentendantes. Une visite historique et architecturale en LSF vous permet d’admirer les bas-reliefs de la façade et de comprendre l’évolution historique du lieu. Palais de la Porte Dorée 293 Av. Daumesnil Paris 75012 Contact : https://monument.palais-portedoree.fr/programmation/visites-guidees/visite-du-palais-en-langue-des-signes-francaise https://www.facebook.com/PalaisdelaPorteDoree/ https://twitter.com/PPDoree Date complète :

2022-04-03T15:00:00+01:00_2022-04-03T16:30:00+01:00;2022-06-26T15:00:00+01:00_2022-06-26T16:30:00+01:00

© Pascal Lemaître

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Palais de la Porte Dorée Adresse 293 Av. Daumesnil Ville Paris lieuville Palais de la Porte Dorée Paris Departement Paris

Palais de la Porte Dorée Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Visites du Palais en Langue des Signes Française Palais de la Porte Dorée 2022-04-03 was last modified: by Visites du Palais en Langue des Signes Française Palais de la Porte Dorée Palais de la Porte Dorée 3 avril 2022 Palais de la Porte Dorée Paris Paris

Paris Paris