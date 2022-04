Visites du nouveau Musée Archéologique d’Audun-le-Tiche Musée Archéologique d’Audun le Tiche Audun-le-Tiche Catégories d’évènement: Audun-le-Tiche

Moselle

Visites du nouveau Musée Archéologique d’Audun-le-Tiche Musée Archéologique d’Audun le Tiche, 14 mai 2022, Audun-le-Tiche. Visites du nouveau Musée Archéologique d’Audun-le-Tiche

Musée Archéologique d’Audun le Tiche, le samedi 14 mai à 20:00

**Invitation au voyage à travers l’histoire de notre région.** Venez découvrir nos collections archéologiques locales allant de la préhistoire au XVIIIe siècle. Parmi les pièces majeures vous retrouverez : – une collection de statues gallo-romaines, – La croix pattée Latine d’Audun-le-Tiche (inscrite à l’inventaire des MH), – les objets issus de la fouille de la nécropole mérovingienne d’Audun-le-Tiche : +200 Tombes (Classée Monument Historique) Mais aussi : du lapidaire préhistorique, des objets de la période médiévale, de la faïence issue des productions de Villeroy&Boch (entreprise fondée dans la localité). Les visites seront disponibles entre 20h00 et 23h00 au Musée (32 rue foch à Audun-le-Tiche 57390). Construit à la fin du XIXeme siècle ce bâtiment datant de l’annexion a été entièrement rénové de 2018 à 2020 puis transformé en Musée. Ce lieu chargé d’histoire vous offre désormais une exposition inédite.

Visite Gratuite et commentée

Visite nocturne du Musée Archéologique d’Audun-le-Tiche Musée Archéologique d’Audun le Tiche 32 Rue du Maréchal Foch, 57390 Audun-le-Tiche Audun-le-Tiche Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Audun-le-Tiche, Moselle Autres Lieu Musée Archéologique d'Audun le Tiche Adresse 32 Rue du Maréchal Foch, 57390 Audun-le-Tiche Ville Audun-le-Tiche lieuville Musée Archéologique d'Audun le Tiche Audun-le-Tiche Departement Moselle

Musée Archéologique d'Audun le Tiche Audun-le-Tiche Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/audun-le-tiche/

Visites du nouveau Musée Archéologique d’Audun-le-Tiche Musée Archéologique d’Audun le Tiche 2022-05-14 was last modified: by Visites du nouveau Musée Archéologique d’Audun-le-Tiche Musée Archéologique d’Audun le Tiche Musée Archéologique d'Audun le Tiche 14 mai 2022 Audun-le-Tiche Musée Archéologique d'Audun le Tiche Audun-le-Tiche

Audun-le-Tiche Moselle