Bouchain Musée d'Ostrevant Bouchain, Nord Visites du musée d’Ostrevant dans la Tour du 12ème siècle et des vestiges (Bastion 16ème siècle et masque casmaté 19e siècle) Musée d’Ostrevant Bouchain Catégories d’évènement: Bouchain

Nord

Visites du musée d’Ostrevant dans la Tour du 12ème siècle et des vestiges (Bastion 16ème siècle et masque casmaté 19e siècle) Musée d’Ostrevant, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Bouchain. Visites du musée d’Ostrevant dans la Tour du 12ème siècle et des vestiges (Bastion 16ème siècle et masque casmaté 19e siècle)

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée d’Ostrevant

**Le Musée d’Ostrevant** Le musée de Bouchain, labellisé Musée de France, est situé dans la tour d’Ostrevant, construite au XIIe siècle, classée Monument Historique. Quelques Bouchinois, conscients de la richesse historique de l’ancienne capitale du Comté d’Ostrevant, ont fondé une association en 1972. Ils ont obtenu de la municipalité, d’utiliser la tour d’Ostrevant pour y créer un musée d’histoire locale. Ce donjon retrouve alors un peu de son prestige passé. Il renferme des collections qui se sont constituées et enrichies au fil des ans : dons prêts, achats. Les expositions sont présentées par des passionnés, sur deux des trois niveaux que comporte la tour, dans le cadre magnifique d’une architecture parfaitement conservée.

Gratuit – Sans inscription

Visite du musée d’Ostrevant Musée d’Ostrevant 110 Rue d’Ostrevant 59111 Bouchain Bouchain Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouchain, Nord Étiquettes évènement : Autres Lieu Musée d'Ostrevant Adresse 110 Rue d'Ostrevant 59111 Bouchain Ville Bouchain lieuville Musée d'Ostrevant Bouchain