Visites du moulin Vicq-sur-Mer, 4 juin 2022, Vicq-sur-Mer.

2022-06-04 13:30:00 – 2022-06-04 18:00:00

Vicq-sur-Mer Manche Vicq-sur-Mer

Ouverture exceptionnelle dans le cadre du weekend férié. Retrouvez la bonne odeur du pain cuit au four à bois et assistez à l’enfournement, chaque jour vers 11h… Découvrez le moulin de la poétesse Marie Ravenel lors d’une visite libre ou d’une visite commentée (programmée à 14h30, réservation conseillée).

Fournil 9:30 à 12:30.

Moulin 10:30 à 12:30 et 13:30 à 18:00

moulin@ot-cotentin.fr +33 2 33 54 56 18 https://www.encotentin.fr/rendez-vous/billetterie/

dernière mise à jour : 2022-03-10 par