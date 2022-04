Visites du MIV à l’occasion de la 1ère Journée de la clarinette Dianetum Anet Catégories d’évènement: Anet

Eure-et-Loir

Visites du MIV à l’occasion de la 1ère Journée de la clarinette Dianetum, 7 mai 2022, Anet. Visites du MIV à l’occasion de la 1ère Journée de la clarinette

Dianetum, le samedi 7 mai à 09:00

1ère JOURNÉE DE LA CLARINETTE Samedi 7 mai, toute la journée Dianetum d’Anet et Musée des instruments à vent Le samedi 7 mai 2022 aura lieu la « 1ère Journée de la Clarinette » au Dianetum d’Anet avec la participation du MIV. Pour ce samedi dédié à la clarinette, sont prévus une MasterClass, une conférence, des visites guidées au MIV, des scènes ouvertes et un concert. Toute la journée, trois entreprises, Selmer, Vandoren et Hérouard & Bénard, exposeront au Dianetum. Billetterie du concert : au Dianetum (Chemin des Cordeliers – 28260 Anet) ou en ligne sur le site du Dianetum Tarifs : 18 € / 15 € / 10 € Inscription obligatoire pour les événements de la journée via le google forms que vous pouvez retrouver [ici](https://www.dianetum.fr/spectacles-2021-2022-dianetum-anet-28/programmation-programme/journees-de-la-clarinette) ainsi que sur la page d’accueil du site du MIV. Renseignements au 02 37 43 00 70. 1ère Journée de la clarinette au Dianetum Dianetum Chemin des Cordeliers, 28260 Anet Anet Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-07T09:00:00 2022-05-07T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Anet, Eure-et-Loir Autres Lieu Dianetum Adresse Chemin des Cordeliers, 28260 Anet Ville Anet lieuville Dianetum Anet Departement Eure-et-Loir

Dianetum Anet Eure-et-Loir https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/anet/

Visites du MIV à l’occasion de la 1ère Journée de la clarinette Dianetum 2022-05-07 was last modified: by Visites du MIV à l’occasion de la 1ère Journée de la clarinette Dianetum Dianetum 7 mai 2022 Anet Dianetum Anet

Anet Eure-et-Loir