Visites du Jeudi > Nicole Purson

Visites du Jeudi > Nicole Purson, 30 juin 2022, . Visites du Jeudi > Nicole Purson

2022-06-30 15:00:00 15:00:00 – 2022-06-30 16:00:00 16:00:00 Dans l’atelier de Nicole PURSON, qui a remporté le Grand Prix Départemental des Métiers d’Art, venez découvrir la conservation et la restauration des gravures, aquarelles et affiches… l’encadrement d’Art avec boîtage, soclage, montage conservation,… dernière mise à jour : 2022-05-18 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville