Visites du Jeudi > Mauviel 1830

Visites du Jeudi > Mauviel 1830, 16 juin 2022, . Visites du Jeudi > Mauviel 1830

2022-06-16 14:00:00 14:00:00 – 2022-06-16 14:45:00 14:45:00 La Manufacture d’ustensiles culinaires depuis 7 générations vous ouvre ses portes. Découvrez le savoir-faire exceptionnel de cette maison normande équipant les particuliers et les plus grands chefs. Horaires : 14h. Durée : 45 min. Capacité : 15… dernière mise à jour : 2022-05-18 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville