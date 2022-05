Visites du Jeudi > Fonderie de cloches Cornille-Havard

Visites du Jeudi > Fonderie de cloches Cornille-Havard, 23 juin 2022, . Visites du Jeudi > Fonderie de cloches Cornille-Havard

2022-06-23 10:00:00 – 2022-06-23 12:30:00 Au cœur d’un atelier unique en France, découvrez des savoir-faire rares où traditions ancestrales se marient avec technologies de pointe. Durée : 1h. Tarifs : 8,70€ par adulte, 7,70€ pour les 6-11 ans, gratuit -6 ans. Capacité : 50 personnes…. dernière mise à jour : 2022-05-12 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville